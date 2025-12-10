«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time

Проект, сочетающий мир кей-попа и фэнтезийный сюжет об охотниках на демонов, возглавил чарты не только как самый просматриваемый фильм. Саундтрек «Golden» покорил музыкальные топы, персонажи картины вдохновили зрителей на тематические костюмы на Хэллоуин, а исполнительницы, озвучившие вымышленную группу Huntr/x, стали звездами.