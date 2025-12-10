«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»
Ozon запретит несовершеннолетним покупать конфеты с алкогольной начинкой
В парке Буэнос-Айреса состоялась крупнейшая встреча золотистых ретриверов. Их было 2397!
Кот сбежал от хозяев и пять месяцев выживал в горах
Американец прокатился на аттракционе в Диснейленде 15 тыс. раз
Картину Серова стоимостью 1,5 млн долларов продадут на торгах в Москве
«Вкусно — и точка» выпустит коллекцию игрушек чебурашка

В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России

Фото: freestocks/Unsplash

В «Яндекс Переводчике» появились три новых языка коренных народов России. Речь идет о мансийском, абазинском и ногайском языках.

Теперь пользователи могут переводить тексты с этих языков и на них. Функция доступна на сайте и в мобильном приложении «Переводчик», а также в специальном блоке перевода в поиске «Яндекса».

Новые языки имеют важное культурное значение. Абазинский и ногайский являются государственными языками Карачаево-Черкесии, на них говорят около 200 тыс. человек. Мансийский — первый в сервисе язык коренных малочисленных народов Севера, родной для почти 3000 человек.

Данные для обучения моделей перевода были предоставлены профильными научными институтами. Среди них — Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований им. Х. Х. Хапсирокова (для абазинского и ногайского) и Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок совместно с Югорским НИИ информационных технологий (для мансийского).

Проект по сохранению и цифровизации языков народов России «Яндекс» ведет совместно с «Домом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. На старте в 2023 году в сервисе было семь таких языков, теперь их количество выросло до восемнадцати. В их числе также татарский, башкирский, якутский, чувашский, бурятский, осетинский и другие.

