В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России

Проект по сохранению и цифровизации языков народов России «Яндекс» ведет совместно с «Домом народов России» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. На старте в 2023 году в сервисе было семь таких языков, теперь их количество выросло до восемнадцати. В их числе также татарский, башкирский, якутский, чувашский, бурятский, осетинский и другие.