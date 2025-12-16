«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников

Торговая сеть «Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов своих сотрудников. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
Около 350 человек из разных регионов поделились избранными рецептами, по которым готовят праздничные угощения в их семьях. В коллекции оказались как традиционные блюда, так и их современные вариации.
Например, менеджер по корпоративным мероприятиям Дарья Сафронова из Владивостока рассказала о рецепте брусничного пирога, любимого уже тремя поколениями ее семьи. Она вспомнила, что пирог замораживали на улице зимой, и это придавало десерту особенный вкус.
«В „Пятерочке“ работают люди со всех уголков страны, и почти у каждого есть уникальный рецепт, за которым стоит не просто набор ингредиентов, а целые поколения, семейные истории, переплетение культур и традиций. Нам было важно, чтобы кулинарные идеи сотрудников обрели новую жизнь и украсили праздничные столы тысяч россиян», — поделилась Ирина Лубянкина, руководитель управления корпоративных коммуникаций и развития бренда.
Компания решила использовать один из присланных рецептов для нового продукта в секции готовой еды. Попробовать его можно будет в 2026 году.
Еще четырьмя оригинальными рецептами «Пятерочка» поделилась в соцсетях. Профессиональный повар приготовил блюда по ним на дегустационной кухне «Студия вкуса», где обычно тестируют продукцию. Процесс засняли на видео, чтобы подписчики легко могли повторить его дома.
Наконец, несколько блюд по любимым рецептам сотрудников приготовили блогеры. Они поделились результатами на своих страницах.