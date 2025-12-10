Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Hermes выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»

Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности

Фото: пресс-материалы

Представители Outline поделились с «Афишей Daily» первыми подробностями фестиваля 2026 года. Мероприятие продлится неделю ― с 21 по 27 июля, из которых четыре дня займет музыкальная программа. В остальное время можно познакомиться с арт-объектами и инсталляциями, заняться спортом, йогой и оздоровительными практиками.   

На Outline 2026 будет девять музыкальных сцен, в том числе новая Block в виде самостоятельного клуба. Продолжит работу открытое в прошлом сезоне пространство Balkon, а также пять классических мейджоров ― Main, Woodz, Neon, Dark и концертная Sun.

Будут действовать два крупных арт-пространства, а инсталляции расположатся на всей территории феста площадью 58 гектаров. 

Арт-программу курируют креативный продюсер и основательница творческой экосистемы «Сабстанция» Сабина Чагина, создатель международной студии Sila Sveta Александр Ус и соосновательница фестиваля Intervals Ксюша Чеховская.

Организаторы устроят Open Call на участие в художественной программе. Среди заявленных номинаций ― ленд-арт, выставочный объект, мультимедиапроект и перформанс. Даты и состав жюри объявят позже.

Руководство Outline подтвердило планы по созданию на территории фестиваля арт-парка Outland ― с базой отдыха, отелем, глэмпингом, ретрит-центром, творческими лабораториями и ивент-пространствами. В ближайшие четыре года планируются «прогрессирующие инвестиции в инфраструктуру и техническое оснащение локации», чтобы трансформировать ее в «достопримечательность национального масштаба». 

Кемпинг «Маяк» откроется в следующем году 21 июля, «Салют» и «Остров» ― 22 июля, автокемпинг и глэмпинг ― 23 июля. 

Локация прежняя — на берегу реки Дубны, в 90 километрах к северу от Москвы, в районе города Талдом. В фестивальном лайнапе 2025-го были итальянский электропродюсер Teslasonic, парижанин Рон Морелли, «Источник», Mirèle, Electric Blue, Ильдар Иксанов, Найк Борзов и сирийский диджей Омар Сулейман.

