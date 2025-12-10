Hermes выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей

Hermes — французский дом моды, основанный в 1837 году как мастерская по изготовлению экипировки для верховой езды и экипажей. Он специализируется на кожаных изделий, сегодня преимущественно сумках. Одна из самых известных в мире моделей — сумка Hermes Birkin, вдохновленная актрисой Джейн Биркин.