Hermes выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider
Расселл Кроу заявил, что «Гладиатор-2» лишил его персонаж «морального стержня»

Hermes выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей

Французский модный дом Hermes выпустил в продажу пластыри для заклеивания камеры ноутбука. Они появились на сайте бренда.

Набор из трех пластырей стоит 145 фунтов стерлингов, или более 15 тысяч рублей. Наклейки выполнены из овечьей кожи. На них изображен логотип бренда и надпись «Сделано во Франции».

1/4
2/4
3/4
4/4

«Идеально подходит для подвешивания фотографий, заметок, заклеивания камеры на ноутбуке или просто для персонализации ваших вещей», — отметили в модном доме.

Размер каждого пластыря — 9,9 на 2,4 сантиметра. Производитель утверждает, что каждое изделие уникально. Наклейки поставлятся в разных цветах, какие именно попадутся в наборе — сюрприз для покупателя.

Hermes — французский дом моды, основанный в 1837 году как мастерская по изготовлению экипировки для верховой езды и экипажей. Он специализируется на кожаных изделий, сегодня преимущественно сумках. Одна из самых известных в мире моделей — сумка Hermes Birkin, вдохновленная актрисой Джейн Биркин.

Расскажите друзьям