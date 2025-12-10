Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live In 3D)»

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Hermes выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года
Вышел отрывок из сказки «Буратино» с Виталией Корниенко и Марком Эйдельштейном. Премьера — 1 января
Второй сезон «Больницы Питт» получил дату премьеры
Дмитрий Нагиев в роли дяди Юры в новом трейлере «Елок-12»
Четвертый сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет осенью 2026 года
Австралия стала первой в мире страной, запретившей пользоваться соцсетями детям младше 16 лет
56% россиян хотели бы встречаться с книжными антигероями
Сигурни Уивер может сыграть в сериале по Tomb Raider

Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live In 3D)»

Кадр: Billie Eilish

На ютуб-канале Билли Айлиш появился трейлер документального фильма «Hit Me Hard And Soft: The Tour (Live In 3D)», который выйдет в кинотеатрах 20 марта.

Проект расскажет о масштабных гастролях, которые артистка провела в поддержку альбома «Hit Me Hard And Soft». Режиссером ленты выступил создатель «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон.

Видео: Billie Eilish/YouTube

Трейлер перенес зрителей в закулисье тура, который прошел с 29 сентября 2024 по 23 ноября 2025 года. Он стал седьмым туром для Айлиш и первым, в котором не принимал участие ее брат и продюсер Финнеас.

Ролик показал, как эмоционально певица реагировала на отсутствие Финнеаса рядом, как справлялась с физической болью и усталостью от выступлений. В видео можно увидеть щенков, которые стали спасением для Айлиш в ходе гастролей.

В рамках тура «Hit Me Hard And Soft: The Tour» Айлиш дала 106 концертов. Выступления прошли в Северной Америке, Австралии, Европе, Великобритании, Ирландии и Японии.

«Hit Me Hard and Soft» — третий студийный альбом Айлиш. На церемонии «Грэмми» в этом году пластинка и песни с нее получили семь номинаций, включая «Альбом года», «Лучший поп-альбом», «Песня года» и «Запись года».

