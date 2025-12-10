В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»

Выставка пройдет в Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Казани, Самаре, Ставрополе и Волгограде. В первых трех городах она откроется уже в декабре и продлится до 11 января. Казань и Самара примут «Страну. Связь. Технологии» с 3 по 18 января, Ставрополь — с 14 по 30-е. Волгоград дождется своей очереди в марте.