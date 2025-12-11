«Зумер» стал словом 2025 года по версии «Грамоты.ру»

Портал «Грамота.ру» выбрал слово года. Им оказалось существительное «зумер», обозначающее представителя поколения Z, родившегося во второй половине 1990-х — конце 2010-х. Детство и взросление зумеров пришлось на эпоху интернета и гаджетов.
Всего в экспертном голосовании за выбор слова года участвовали 469 человек. Слово года должно быть новым (еще отсутствующим в академических и толковых словарях) и частотным — знакомым почти каждому, кто следит за новостями и пользуется соцсетями.
Вслед за «зумером» в рейтинге расположились «выгорание» — состояние эмоционального, физического и психического истощения — и «ред-флаг» — нечто в поведении человека, сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях.
За ними следует «промпт» — текстовый вопрос, задача, которую пользователь формулирует для нейросети. На пятом месте — «пу-пу-пу», междометие, выражающее задумчивость, замешательство или разочарование.
В шорт-лист также вошли «брейнрот», «имба», «сигма», «проявленность», «подсветить», «слоп» и «лимб».