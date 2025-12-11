«Зумер» стал словом 2025 года по версии «Грамоты.ру»

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для большинства россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО
Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»
Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)»
Hermès выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России
«Перекресток» выпустил вязаные чепчики-салаты
Баз Лурманн представил трейлер документалки об Элвисе Пресли
Джеффри Дин Морган хочет сыграть в экранизации Red Dead Redemption
Clair Obscur: Expedition 33 и Hades II: лонг-лист премии BAFTA Games Awards 2026
Мужчина из США нанес на тело 273 автографа знаменитостей
«Кей-поп-охотниц на демонов» назвали прорывом года по версии Time
«Хитрый Койот» с Джоном Синой выйдет в российский прокат в августе 2026 года

«Зумер» стал словом 2025 года по версии «Грамоты.ру»

Иллюстрация: @portalgramotaru

Портал «Грамота.ру» выбрал слово года. Им оказалось существительное «зумер», обозначающее представителя поколения Z, родившегося во второй половине 1990-х — конце 2010-х. Детство и взросление зумеров пришлось на эпоху интернета и гаджетов.

Всего в экспертном голосовании за выбор слова года участвовали 469 человек. Слово года должно быть новым (еще отсутствующим в академических и толковых словарях) и частотным — знакомым почти каждому, кто следит за новостями и пользуется соцсетями.

© @portalgramotaru

Вслед за «зумером» в рейтинге расположились «выгорание» — состояние эмоционального, физического и психического истощения — и «ред-флаг» — нечто в поведении человека, сигнализирующее о возможных проблемах в отношениях.

За ними следует «промпт» — текстовый вопрос, задача, которую пользователь формулирует для нейросети. На пятом месте — «пу-пу-пу», междометие, выражающее задумчивость, замешательство или разочарование. 

В шорт-лист также вошли «брейнрот», «имба», «сигма», «проявленность», «подсветить», «слоп» и «лимб».

«Грамота.ру» впервые выбрала слово года в 2023 году. Им стала «нейросеть». Словом 2024 года, по версии портала, стал «вайб».

