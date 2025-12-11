Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат

Тоф выходит на сцену в первом тизере второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» от Netflix
Психолог объяснила, почему «тревожность» и «зумер»» стали словами 2025 года
Coldplay, U2 и Эд Ширан — самые популярные гастролирующие актеры тысячелетия
Создатель сериала «Мертвые до востребования» анонсировал разработку третьего сезона
Дейзи Ридли похвалила кампанию фанатов в поддержку отмененного фильма о Бене Соло
«В поисках живых» с Дейзи Ридли выйдет в российский прокат в 2026 году
Деньги ― самый желанный новогодний подарок для россиян
Режиссер «Конца ***го мира» снимет экранизацию «Ночной тьмы» Агаты Кристи
На Таймс-сквер появилось промо нового фильма Стивена Спилберга про НЛО
Номер с Ларисой Долиной «За деньги да» оставили в «Невероятных приключениях Шурика»
Премьера «Момента» с Charli XCX состоится на кинофестивале «Сандэнс»
Швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
В Мурманской области готовят правила наблюдения за китами
В семи городах России пройдет выставка цифрового искусства «Страна. Связь. Технологии»
Билли Айлиш показала трейлер документального фильма «Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)»
Hermès выпустил в продажу пластыри для камеры ноутбука. Они стоят 15 тысяч рублей
Новая сцена, инсталляции и четыре дня музыки: Outline 2026 раскрыл первые подробности
В Москве открылась уличная фотовыставка к 125-летию клоуна Карандаша
В России выйдет новый фильм Гора Вербински ― режиссера трех частей «Пиратов Карибского моря»
Росссийские стриминг-сервисы удалили казахстанский хоррор «Кадет» по требованию Роскомнадзора
Умерла писательница Софи Кинселла, автор серии «Шопоголик»
Депутат попросил Роскомнадзор запретить Call of Duty
Apple TV снимет сериал «Братья Львиное Сердце» по повести Астрид Линдгрен
В «Яндекс Переводчике» появились три языка коренных народов России
Кейт Уинслет рассказала, что ее семья никогда не смотрела «Отпуск по обмену»
Депутаты от КПРФ предложили сократить рабочий день до шести часов
На Болотной площади откроется новогодний «Маркет Маркета» с локальными брендами
Олимпийский мишка 1980 года станет талисманом сборной России

Эрмитаж требует взыскать 825 тыс. рублей с посетителя, который сел на трон-экспонат

Фото: hermitagemuseum.org

Эрмитаж направил иск петербуржцу Александру Дробышеву c требованием возместить ущерба причиненный экспонатам музея — трону магистра Мальтийского ордена и резной золоченой подножной скамье. Об этом в телеграм-канале сообщила Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов.

Согласно материалам дела, 21 марта мужчина, игнорируя предупреждения смотрителей, намеренно сел на трон и положил ноги на скамью. В результате сиденье было деформировано, а бархатная обивка — разорвана. Трон принадлежал Павлу I и входит в список лучших тронов Европы. На скамье появились трещины и повреждения ткани.

Музей оценил стоимость необходимых реставрационных работ в 825 813,59 рубля. Именно эту сумму Эрмитаж просит взыскать с петербуржца. Предварительное судебное заседание назначено на 26 января 2026 года.

Этим летом в Италии произошел похожий случай: турист сел на «Кресло Ван Гога», украшенное тысячами кристаллов Swarovski, и сломал его. А весной в Китае турист сломал две статуи терракотовых воинов. Мужчина перелез через ограждение, прыгнул в пятиметровую яму, сбил древние скульптуры, а потом заплакал.

