Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%

Клиенты старше 35 лет чаще приходят с запросами на работу над отношениями (семейными, парными). Это сигнализирует о «взрослении» запросов — переходе от внутреннего исследования к работе над связями с окружающими. Растет интерес к экзистенциальной и логотерапии — методам, помогающим в поиске смыслов и личных ценностей. Наиболее популярным методом в России остается гештальт-терапия (57,8% клиентов).