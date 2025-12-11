Опрос: обращения мужчин к психотерапевтам увеличились на 10%

Сервис «Ясно» провел исследование, которое показало, что в 2025 году психотерапия окончательно превратилась для россиян в регулярную практику заботы о ментальном здоровье, сравнимую со спортом или медосмотром.
Ключевым трендом стала ориентация на долгосрочную работу со специалистом. Первоначальным поводом для обращения 13% пользователей было общее состояние стресса.
Однако после первых сессий, снижающих накал переживаний, на первый план выходят более глубокие темы: тревога (11%), проблемы с самооценкой (11%), переживание одиночества (9%).
Клиенты старше 35 лет чаще приходят с запросами на работу над отношениями (семейными, парными). Это сигнализирует о «взрослении» запросов — переходе от внутреннего исследования к работе над связями с окружающими. Растет интерес к экзистенциальной и логотерапии — методам, помогающим в поиске смыслов и личных ценностей. Наиболее популярным методом в России остается гештальт-терапия (57,8% клиентов).
Основными клиентами по-прежнему остаются женщины (68%), но интерес мужчин устойчиво растет. За 4 года их обращения увеличились на 10%. Наиболее активная возрастная группа — 25–34 года, следом идут пользователи 35–44 лет. Наблюдается рост интереса к психотерапии среди молодежи (18–24 года): число клиентов этого возраста за 4 года выросло на 14%.