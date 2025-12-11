В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге

Жительница Оренбуржья убегала от чаек и сломала палец на ноге. Теперь она требует около 140 тыс. р. от курорта «Соленые озера», где произошло нападение. О случае пишет РИА «Новости».
В июне женщина приехала в комплекс, расположенный в городе Соль-Илецке, чтобы отдохнуть. Она заплатила за вход, арендовала беседки и лежак. Туристка указала, что, находясь у озера Тузлучное, она «не совершала действий, способных вызвать беспокойство и агрессию у местной фауны, однако подверглась нападению птиц и была вынуждена бежать, что привело к перелому пальца левой ноги».
Посетительница посчитала, что администрация курорта не следила за безопасностью посетителей и подала на «Соленые озера» в суд. Она требует взыскать с места отдыха компенсацию в размере около 140 тыс. рублей.
В эту сумму включены стоимость входного билета (400 р.), аренда беседки (5500 р.), проезд на вагончике по территории курорта (200 р.), аренда лежака (1600 р.), затраты на лекарственные препараты (15 533 р., 78 копеек), разница между размером выплаченного пособия по временной нетрудоспособности и средним заработком (58 462 р., 64 копейки), моральный вред (50 000 р.) и штраф в размере 50% от присужденной судом суммы за неудовлетворение требований в добровольном порядке. В суде уточнили, что часть территории курорта — место гнездования чайконосой крачки и кулика ходулочника, которые занесены в Красную книгу.