Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел

Фото: Nagoya

Кафе Nagoya запустило особенный гастрономический сезон «Фую» (冬), навеянный красотой японской зимы. Меню было построено вокруг философии осмысленного тепла.

Главной звездой стал десерт «Имо софуто куриму» (690 р.) — японский уличный батат. Сладкий печеный корнеплод покрыт хрустящей карамельной корочкой, как крем-брюле, и сервируется с воздушным мороженым «Монблан».

В зимний спешел также вошел десерт «Сан-Себастьян» в моти (380 р.): испанский чизкейк «Баскский» заключен в мягкую и тягучую оболочку из рисового теста моти.

В основе нового меню — дзиро-рамены от Ко-сана (от 890 р.), «Фурайд Имо» (390 р.) — хрустящий батат фри с морской солью, орандзи «Матча — латте» (490 р.) — согревающий напиток, где терпкость маття гармонирует со свежестью цитрусов.

