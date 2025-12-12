Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»

Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Ее выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парков и зон отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Омске работавшую в киоске женщину обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге
Disney запустила портал, на котором показан весь процесс создания мультфильмов студии

Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»

Фото: Gravier Productions

Тимоте Шаламе отказался прямо подтвердить или опровергнуть слухи, что он является анонимным британским рэпером EsDeeKid.

На вопрос ведущих радио Heart FM, скрывается ли он за этим псевдонимом, актер ответил уклончиво: «У меня нет комментариев на этот счет… Всему свое время».

Слухи возникли после выхода альбома EsDeeKid «Rebel». Поклонники обратили внимание на несколько совпадений. Среди них — давнее увлечение Шаламе хип-хопом (в детстве он выступал как Lil Timmy Tim), визуальное сходство глаз и использование двойной буквы E в именах (Timothée и EsDeeKid).

Сам рэпер, известный вирусным треком «LV Sandals», сохраняет анонимность, выступая в балаклаве и не раскрывая биографию. Тем временем EsDeeKid анонсировал тур по Северной Америке и Австралии, а также выступление на фестивале Outbreak Fest 2026 в Лондоне.
 

