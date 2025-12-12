Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»

Тимоте Шаламе отказался прямо подтвердить или опровергнуть слухи, что он является анонимным британским рэпером EsDeeKid.
На вопрос ведущих радио Heart FM, скрывается ли он за этим псевдонимом, актер ответил уклончиво: «У меня нет комментариев на этот счет… Всему свое время».
Слухи возникли после выхода альбома EsDeeKid «Rebel». Поклонники обратили внимание на несколько совпадений. Среди них — давнее увлечение Шаламе хип-хопом (в детстве он выступал как Lil Timmy Tim), визуальное сходство глаз и использование двойной буквы E в именах (Timothée и EsDeeKid).
Сам рэпер, известный вирусным треком «LV Sandals», сохраняет анонимность, выступая в балаклаве и не раскрывая биографию. Тем временем EsDeeKid анонсировал тур по Северной Америке и Австралии, а также выступление на фестивале Outbreak Fest 2026 в Лондоне.