Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов

Из Бристольского музея похитили более 600 артефактов, связанных с историей Британской империи и Содружества. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
По словам правоохранителей, предметы, обладающие «значительной культурной ценностью», были похищены из хранилища музея ранним утром 25 сентября. Полиция опубликовала изображения четырех подозреваемых, попросив общественность помочь им в поисках.
«Эти предметы, многие из которых были пожертвованы, входят в коллекцию, дающую представление о многослойной истории Британии, и мы надеемся, что жители помогут привлечь виновных к ответственности», ― сказано в сообщении ведомства.
Би-би-си уточняет, что среди похищенных предметов ― военные значки и булавки времен Ост-Индской компании, ювелирные украшения, резные фигурки и другие декоративные предметы, а также геологические образцы.
В полиции не уточнили сумму ущерба, а также причину, по которой о случившемся сообщили лишь спустя более чем два месяца.
«Кража большого количества предметов, имеющих значительную культурную ценность, — это серьезная утрата для города», — отметил детектив-констебль Дэн Берган.
19 октября произошло самое громкое ограбление года ― из парижского Лувра похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Преступники провернули кражу за семь минут, а сумма ущерба составила 88 млн евро. По делу об ограблении задержаны семь человек, из которых троих обвиняют в краже.