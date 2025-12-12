Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»

Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов
Paramount показала первый тизер фильма по игре Street Fighter
Тимоте Шаламе ответил на слухи, что он британский рэпер EsDeeKid: «Всему свое время»
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным триумфатором The Game Awards 2025
У Театра на Таганке открыли памятник режиссеру Юрию Любимову
Netflix показал трейлер сериала «Его и ее» с Тессой Томпсон и Джоном Бернталом
Немо вернет награду за победу на «Евровидении» в знак протеста против участия Израиля в конкурсе
Аманда Сейфрид сыграет в экранизации романа «Skinny Dip». Ее выпустит HBO Max
Ресторатор Антон Пинский купил кофейни Prime
МОК разрешил российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своим флагом
Хью Лори снимется с Эми Полер в сериале «Dig» от создателей «Парков и зон отдыха»
В Калькутте появится 21-метровый памятник Лионелю Месси
Милли Элкок в первом трейлере «Супергерл»
Том Хиддлстон в полноценном трейлере второго сезона «Ночного администратора»
Вторая часть «Ста лет одиночества» выйдет в августе 2026 года
Разведение туркменского алабая признали нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО
В Москве пройдет премьера спектакля-победителя лаборатории от «Арт-платформы»
Вышел тизер второго сезона спин-оффа «Бумажного дома». Премьера — 15 мая 2026 года
Charli XCX в трейлере «Момента» — нового фильма A24
Драму «Нюрнберг» с Рами Малеком выпустят в российский прокат
Big Russian Boss Show возвращается спустя 7 лет после закрытия
В Омске работавшую в киоске женщину обвинили в краже 1,4 тыс. лотерейных билетов
Батат фри и чизкейк в моти: кафе Nagoya запустило зимний спешел
В Оренбуржье женщина убегала от чаек и сломала палец на ноге

Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»

Фото: Nickelodeon

10 декабря в возрасте 50 лет умер актер озвучивания и комик Джеффри Гарсия. Об этом рассказал его сын.

Причина не уточняется. По данным TMZ, Гарсия боролся с рядом проблем со здоровьем, включая пневмонию и инсульт.

Карьера Гарсии была тесно связана с франшизой Nickelodeon. Он озвучивал энергичного и эксцентричного Рамона (Шина) Эстевеса в мультсериале «Приключения Джимми Нейтрона» и его спин-оффе «Планета Шин».
 

© Фото: tk.jojo

Помимо этого, у актера были роли в таких анимационных проектах, как «Делай ноги» и «Рио». Он также снимался в игровых сериалах «Опасные умы» и «Мистер Бокс Офис» и на протяжении всей жизни выступал со стендапом.

В прощальном посте сын назвал отца «уникальной душой», лучшим другом и героем. «Он верил в меня так, как никто другой. Его талант был поистине уникальным… Он оказал огромное влияние на жизнь людей по всему миру», — написал Джоджо Гарсия.

Коллега Гарсии по франшизе Nickelodeon, актриса Деби Дерриберри (озвучка Джимми Нейтрона), также выразила соболезнования, отметив, что он «всегда был самым смешным человеком в комнате». Ее слова поддержал и другой актер проекта, Роб Полсен.

Расскажите друзьям