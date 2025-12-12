Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине

«Там сказано, что нас предупреждали, чтобы мы отошли от поезда, но ничего этого не было. Самое интересное, что там же видео прикреплено, на котором видно, что мы стоим с самого края, около нас нет людей, мы никому не мешали, и что выходит этот чел, когда мы уже не снимали ролик, а просто стояли, и он направляется просто ко мне наискосок», ― поделилась блогерша.