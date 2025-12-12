Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине

Московскую блогершу Ксению Карпову, которой мужчина домогался в метро, признали виновной по его встречному иску. Девушке назначили штраф за то, что она якобы мешала проходу пассажиров. Об этом Карпова сообщила в своем телеграм-канале.
3 декабря неизвестный мужчина подошел к блогерше и шлепнул ее по ягодицам, когда она записывала ролик на станции метро «Бауманская». Девушка обратилась в полицию, и мужчину вскоре задержали. Однако он подал встречное заявление, в котором обвинил Карпову, что она мешала ему пройти.
11 декабря состоялся суд, на который вызвали Карпову и ее подругу. Девушки были уверены, что едут на процесс в качестве пострадавшей и свидетельницы. Но выяснилось, что суд будет касаться действий блогерши. Иск, который сама девушка подала против мужчины, рассмотрят отдельно на следующей неделе.
Карповой назначили штраф в 25 тыс. рублей, а ее подруге ― в 20 тыс. По какой именно статье привлекли приятельниц, не уточняется. В судебных документах, по словам девушки, говорится, что она мешала проходу людей, прыгала на платформе и танцевала.
«Там сказано, что нас предупреждали, чтобы мы отошли от поезда, но ничего этого не было. Самое интересное, что там же видео прикреплено, на котором видно, что мы стоим с самого края, около нас нет людей, мы никому не мешали, и что выходит этот чел, когда мы уже не снимали ролик, а просто стояли, и он направляется просто ко мне наискосок», ― поделилась блогерша.
«Нам еще сказали, что все из-за того, что я выложила это видео и оно разлетелось, мы всех на уши поставили. Но это очень странно, потому что под моим видео все поддерживали полицию», ― отметила она.
Ее подруга добавила: «Неприятно осознавать, что мы пошли просить помощи у закона, а получилось, что виноваты почему-то мы».
Карпова не признала вину и будет подавать апелляцию. «Странно, если ситуация не вернется в хорошее русло и будет иметь плохой итог. Я не хотела такой посыл нести в массы, что все безнадежно», ― сказала девушка.