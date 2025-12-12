Шведский музыкант спас осьминога и научил играть его на пианино
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026

Фото: Johnny Nunez/Getty Images

Рэпер Снуп Догг станет почетным тренером американской сборной на Олимпиаде в 2026 году. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет США.

Там отметили, что должность волонтерская. В комитете считают, что артист привнесет в команду свой «фирменный юмор и душевность» и поможет поддержать олимпийских и паралимпийских спортсменов за пределами спортивных площадок.

«Настоящие звезды — это спортсмены сборной США, а я здесь просто для того, чтобы подбадривать, вдохновлять и, возможно, немного делиться мудростью со стороны. Команда олицетворяет собой лучшее, что может быть в спорте: талант, самоотдача и упорство. Если я смогу дать ребятам немного больше любви и мотивации, то буду рад», — сказал Снуп Догг.

Рэпер ранее уже был спецкорреспондентом на летних Играх в Париже в 2024 году. Он освещал спортивные соревнования также вместе с Тирико. Ролики с Олимпиады с участием Догга стали вирусными.

В сентябре стало известно, что музыкант вновь станет обозревателем Олимпийских игр  в 2026 году и будет вести рубрику «Лучшие хиты Снупа» на телеканале NBCUniversal и стриминговом сервисе Peacock. Предполагается, что Догг не только поделится своим мнением о состязаниях атлетов, но и расскажет о культуре региона, где развернется Олимпиада.

Рэпер признавался, что с нетерпением ждет поездки на Олимпиаду. Он пообещал, что зрители увидят в эфире «двойной гангстерский дуэт» — его и телеведущего Майка Тирико.

«Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как всем известно, я люблю спорт, объединяю людей и дарю им радость. Я возьму с собой свои пуховики, зимние штаны, маску, коньки (и обязательно буду в зимней одежде)», — говорил артист.

