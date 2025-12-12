Шведский музыкант спас осьминога и научил играть его на пианино

Шведский музыкант и блогер Маттиас Кранц потратил шесть месяцев, чтобы научить осьминога играть на пианино.
Блогер назвал питомца Такояки (или просто Тако) ― так называются корейские шарики из теста с начинкой из осьминога. Вероятно, если бы не Кранц, осьминог стал бы такояки в прямом смысле слова.
Для моллюска музыкант оборудовал аквариум объемом около 400 литров. Внутри он положил камни, песок, игрушки, установил систему фильтрации воды. По словам музыканта, ему потребовалось время, чтобы заслужить доверие Тако. Еще дольше занял процесс обучения игры на инструменте.
Блогеру пришлось разработать и распечатать на 3D-принтере специальную музыкальную клавиатуру. Ее клавиши снабжены рычагами, за которые удобно дергать щупальцами. Швед также добавил динамик, с помощью которого Тако смог чувствовать вибрации от своей игры.
Кранц научил осьминога нажимать на клавиши, привлекая его движением и поощряя едой. Но на долгое время осьминог застрял на одном уровне ― играл только пару нот, после чего переставал.
Прорыв произошел лишь спустя четыре месяца. Тогда Кранц придумал лифт, доставляющий осьминогу его любимое лакомство, ― маленьких крабов. Лифт опускается все ниже после каждой сыгранной ноты.
Музыкант начал аккомпанировать Тако на гитаре и даже научил его воспроизводить последовательность нот из «Baby Shark». Впрочем, осьминог играет очень медленно и не в нужном ритме.
По словам морского биолога Дженни Хофмайстер, животное, вероятно, играет не ради удовольствия от искусства, а ради обещанного угощения. «Осьминог не воспринимает ритм. Он не воспринимает темп. Он просто хочет выполнить шаги, которые необходимы, чтобы получить краба», ― пояснила ученая.