49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив

Главной причиной такого решения называют нехватку денег, поскольку все свободные средства уходят на операционку и приоритетные проекты в конце года, рассказали 31% респондентов.



18% респондентов вместо новогоднего корпоратива выберут другую форму празднования. Например, подарки, премии и небольшие тимбилдинги без банкета.



Кроме того, отказ от проведения корпоратива связывают с кризисами и сокращениями в компании (17%), невыполнением целей по финансовым показателям (11%), принципиальным отказом руководства и отсутствием интереса со стороны сотрудников (по 8%). Самым непопулярным ответом стали сложности с организацией (7%).