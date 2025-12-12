Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite

13 декабря в игре появятся тематические скины, аксессуары и эмоуты. В набор войдут три основных образа Ким Кардашьян, каждый из которых будет иметь несколько альтернативных стилей (включая разные прически и варианты одежды). Общее количество вариаций может превышать восемь.