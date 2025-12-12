Тимоти Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»

Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Фото: Heart/YouTube; @esdeekid

Тимоти Шаламе прокомментировал конспирологическую теорию о том, что он скрывается под маской анонимного британского рэпера EsDeeKid.

На британском радиошоу Heart Breakfast актера спросили напрямую: рэпер EsDeeKid ― это его альтер эго? Шаламе ответил уклончиво, не подтвердив и не опровергнув теорию.

Сперва он сказал, что не комментирует эту историю. Тогда ведущие сказали, что у Шаламе и EsDeeKid похожие глаза и что их даже фотографировали в одном и том же шарфе с черепом. 

«У меня на это есть два слова», — сказал он, немного замялся, после чего лукаво улыбнулся и продолжил: «Два слова: все раскроется в свое время. Хотя это было чуть больше двух слов».

Затем Шаламе пошутил о своем школьном альтер эго Lil Timmy Tim, вспомнив вирусное видео 2012 года. В том ролике он читает рэп на школьном мероприятии в Нью-Йорке. «Скажу так: Lil Timmy звучит не так эффектно», — добавил актер.

Теория о том, что Шаламе и EsDeeKid ― один человек, стала набирать популярность в конце ноября. Пользователи обратили внимание на сходство глаз рэпера и звезды «Дюны». Среди других улик ― Шаламе с детства увлекается хип-хопом и дружит с рэпером Fakemink, который участвовал в треке EsDeeKid.

