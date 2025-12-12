Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Ставропольском крае в 2027 году планируют собрать первый в России урожай бананов
В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox
В Москве пошел снег
Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе досрочно
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине
Появились первые кадры третьего сезона «Эйфории»
Джастин Бибер вернулся на место съемок культового клипа «Baby»
Актриса Лола Петтикрю снимется в сериале Netflix по «Assassin’s Creed»
Disney инвестирует 1 млрд долларов в OpenAI и позволит стартапу использовать свои персонажи
Умер актер Джеффри Гарсия, известный по озвучке Шина в «Джимми Нейтрон»
49% компаний в России не планируют проводить новогодний корпоратив
Из музея в Бристоле украли более 600 артефактов

Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла

Фото: кадр из видео Adventure/YouTube

На ютуб-канале Angel появился трейлер «Скотного двора» — мультфильма Энди Серкиса по одноименной повести Джорджа Оруэлла. В зарубежный прокат он выйдет 1 мая 2026 года.

Картина расскажет о группе животных, которые устраивают бунт на ферме и выгоняют оттуда своего хозяина. После этого власть переходит к свиньям, возглавляемым Наполеоном.

Видео: Angel/YouTube

Свинью Наполеона в мультфильме озвучил Сет Роген. Голоса другим персонажам подарили Киран Калкин, Вуди Харрельсон, Гейтен Матараццо, Стив Бушеми, Гленн Клоуз, Джим Парсонс, Лаверна Кокс, Кэтлин Тернер и Иман Веллани.

Режиссером мультфильма выступает Энди Серкис («Маугли», «Веном-2»). Он работал над проектом с 2011 года. Сценарий написал Ник Столлер («Маппеты»).

Джордж Оруэлл издал повесть-притчу «Скотный двор» в 1945 году. Произведение считается аллегорией на революцию 1917 года и дальнейшее построение коммунистического строя в России. В ней книга была запрещена до 1998 года. Выйдет ли мультфильм в прокат в российских кинотеатрах, пока неизвестно.

