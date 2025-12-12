Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Количество российских регионов, где средняя зарплата выше 100 тыс. рублей, в сентябре выросло до 13

Фото: alpridephoto/Unsplash

Количество российских регионов, где средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей, в сентябре выросло до 13, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

В среднем зарплата в начале осени в России составила 96,2 тыс. рублей в месяц против 84,3 тыс. годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты на тыс. — 198,2 тысячи рублей, на Камчатке — 175,3 тыс. рублей и в Москве — 165,7 тысячи рублей. Еще в пятерку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ — 162,2 тыс. рублей и Магаданская область — 158,1 тыс. 

Кроме того, россияне получали свыше 100 тыс. рублей в Ненецком АО (149,1 тыс. рублей), на Сахалине (142,7 тыс.), в Ханты-Мансийском АО(136,9 тыс.), Якутии (131,6 тыс.), Санкт-Петербурге (115,4 тыс.), Мурманской (115,1 тыс.) и Московской (113,4 тыс.) областях, а также в Забайкальском крае (101,5 тыс.). В прошлом году в рейтинге не было Забайкальского края и Московской области.

 

