Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»

Американская актриса Шэрон Стоун снимется в драмеди «Babies» вместе с Анной Кендрик, Сетом Рогеном, Иссой Рэй и Эшли Парк («Эмили в Париже»). Об этом сообщил Deadline.
В актерский состав проекта войдут также Эд Хелмс, Дэвид Стратхэйрн, Дэн Стивенс, Зак Черри и Кейт Берлант. Проект разработают AGC Studios и Monarch Media, сценаристом и режиссером выступит Лорен Миллер Роген.
Лента расскажет об Энни и ее муже Аароне, которые не решаются завести ребенка, когда к ним неожиданно переезжает недавно разведенная подруга с четырехлетним малышом. Энни и Аарон внезапно сталкиваются с реалиями родительства.
Проект описывается как комедийная драма о пути к тому, чтобы стать родителями, или решить ими не становиться. Главные роли в фильме исполнят Кендрик и Роген. Какая роль достанется Стоун, пока не известно.
Съемки картины уже стартовали в Лос-Анджелесе. В число продюсеров вошли Лорен Миллер Роген, Джен У. Рэй из Lylas Pictures, Стюарт Форд, Стив Барнетт, а также Мигель А. Палос-мл., Зак Гарретт, Алан Пауэлл, Вики Патель и Софи Хег.