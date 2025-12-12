Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»

Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы
Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Количество российских регионов, где средняя зарплата выше 100 тыс. рублей, в сентябре выросло до 13
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с судебным решением по делу Долиной
В Италии нашли греческую скульптуру возрастом 2500 лет
Том Круз передумал снимать фильм в открытом космосе
Джейсон Стэтем, перестрелки и погони в дублированном трейлере «Убежища»
В Ставропольском крае в 2027 году планируют собрать первый в России урожай бананов
В Томске пройдет пикет против блокировки Roblox
В Москве пошел снег
Шведский музыкант спас осьминога и научил его играть на пианино
Марио и Луиджи сражаются с Боузером-младшим в новом тизере сиквела «Супербратьев Марио. Фильм»
Рукопись песни Цоя «Спокойная ночь» продали на аукционе досрочно
В 2025 году в русском языке появилось 90 новых слов
Reddit подал иск в Верховный суд Австралии из‑за закона о запрете соцсетей для подростков
Снуп Догг получил пост почетного тренера сборной США на Олимпийских играх-2026
Незнакомец домогался блогерши в метро. Суд признал виновной ее ― за то, что мешала пройти мужчине

Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»

Кадр: Fox 21 Television Studios

Американская актриса Шэрон Стоун снимется в драмеди «Babies» вместе с Анной Кендрик, Сетом Рогеном, Иссой Рэй и Эшли Парк («Эмили в Париже»). Об этом сообщил Deadline.

В актерский состав проекта войдут также Эд Хелмс, Дэвид Стратхэйрн, Дэн Стивенс, Зак Черри и Кейт Берлант. Проект разработают AGC Studios и Monarch Media, сценаристом и режиссером выступит Лорен Миллер Роген.

Лента расскажет об Энни и ее муже Аароне, которые не решаются завести ребенка, когда к ним неожиданно переезжает недавно разведенная подруга с четырехлетним малышом. Энни и Аарон внезапно сталкиваются с реалиями родительства.

Проект описывается как комедийная драма о пути к тому, чтобы стать родителями, или решить ими не становиться. Главные роли в фильме исполнят Кендрик и Роген. Какая роль достанется Стоун, пока не известно.

Съемки картины уже стартовали в Лос-Анджелесе. В число продюсеров вошли Лорен Миллер Роген, Джен У. Рэй из Lylas Pictures, Стюарт Форд, Стив Барнетт, а также Мигель А. Палос-мл., Зак Гарретт, Алан Пауэлл, Вики Патель и Софи Хег.

