Картину с первым изображением «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов

Иллюстрация: Heritage Auctions

Первая картина, изобразившая вселенную «Звездных войн», ушла с молотка за рекордные 3,875 млн долларов. Об этом сообщает Associated Press.

Торги Heritage Auctions прошли в Далласе. Новый владелец, сделавший победную ставку через сайт аукционного дома, решил сохранить анонимность. 

Картина написана акрилом с помощью аэрографа художником и дизайнером кинопостеров Томом Юнгом. Она впервые появилась в газетной рекламе 13 мая 1977 года — чуть менее чем за две недели до выхода космической саги Джорджа Лукаса. Позже изображение украшало билборды, журнальную рекламу и театральные программы.

На одной стороне картины за спиной принцессы Леи изображен Люк Скайуокер, держащий световой меч. На заднем плане над ними возвышается Дарт Вейдер. На другой стороне можно увидеть истребитель X-wing, начинающий атаку. А в правом нижнем углу картины изображены R2-D2 и C-3PO. 

Картина Юнга установила рекорд стоимости для всех предметов, связанных со «Звездными войнами». Она также стала самой оригинальной работой, созданной для киноафиши. 

Продюсер «Звездных войн» Гэри Курц хранил оригинал картины у себя в офисе, а затем передал ее дочери. Позднее семья Курца выставила работу на продажу в штаб-квартире Heritage Auctions в Далласе, где торги стартовали с отметки в 1 млн долларов.

Ранее самым дорогим предметом, связанным с франшизой, был световой меч Дарта Вейдера. Его продали на аукционе за 3,6 млн долларов.

