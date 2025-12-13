Ким Кардашьян стала игровым персонажем в Fortnite
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд

Фото: Schneelocke

Гастрономическая платформа TasteAtlas обновила свой рейтинг самой отвратительной еды мира. 

Первое место заняло исландское блюдо свид (svið) ― приготовленная баранья голова. Сначала голову рубят пополам и обжигают на открытом огне, чтобы удалить шерсть, а затем отваривают. 

На втором месте еще одно блюдо родом из Исландии ― торраматур (thorramatur). Это сет из нескольких традиционных национальных деликатесов, которые едят с середины января по середину февраля. В стандартный набор входят ферментированное мясо акулы, копченая баранина, овечья голова и кровяные колбаски. Вяленую рыбу и мясные продукты нарезают тонкими ломтиками или небольшими кусками и подают с ржаным хлебом и маслом. 

На третьей строчке расположилось испанское рыбное блюдо «тручас а ла Наварра» (truchas a la Navarra). Форель солят, обваливают в муке и обжаривают в оливковом масле до золотистой корочки. Затем рыбу начиняют обжаренными кусочками хамона серрано и сбрызгивают лимонным соком. Перед подачей обычно посыпают рубленым хамоном и петрушкой.

Четвертыми идут кровяные клецки (blodpalt) ― традиционное блюдо северных регионов регионов Швеции и финской Лапландии. Темно-коричневые клецки, которые готовят из ржаной или ячменной муки и крови животных. Иногда их делают с начинкой из бекона и жареного лука.

Замыкает топ-5 йерушалми кугель (yerushalmi kugel) ― запеканка из лапши, которую придумали в ашкеназских ультраортодоксальных общинах Иерусалима. В этом блюде сладость карамелизированного сахара сочетается с остротой черного перца. Традиционно его подают после синагогальных служб в шаббат. 

Рейтинг TasteAtlas формируется на основе отзывов пользователей сайта и обновляется достаточно регулярно ― по мере накопления оценок. Портал не учитывает отзывы, которые люди ставят блюдам своей национальной кухни (чтобы избежать оценок, основанных лишь на патриотических чувствах).

На момент написания заметки в рейтинге 100 худших блюд нет ни одного российского. Год назад в списке были сразу две позиции из России ― холодец (на 56-м месте) и якутский традиционный салат «Индигирка» (на 73-м). Сейчас они лидируют в рейтинге худших блюд российской кухни. В пятерку также входят кутья, конфеты «Мишка на севере» и татарский десерт талкыш-калеве.

