Тимоти Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка

Турция строит космодром в Сомали
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
Картину с первым изображением «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино
Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио Де Сика
Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix
Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»
Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы
Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Количество российских регионов, где средняя зарплата выше 100 тыс. рублей, в сентябре выросло до 13
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка
ВЦИОМ: две трети россиян не согласны с судебным решением по делу Долиной

Тимоти Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка

Фото: Brianna Bryson/Getty Images

Актер Тимоти Шаламе в эфире The Graham Norton Show  рассказал, почему он ходит с коротко стриженными волосами, пишет People. 

По словам Шаламе, режиссер «Дюны» Дени Вильнев постоянно просил его стричься все короче и короче во время съемок третьей части фильма.«Предполагается, что будет cдвиг [в образе] персонажа, и я буду играть [героя] на 15-20 лет старше», — объяснил Тимоти.

Актер  добавил, что он «умолял» Дени сохранить прическу, но его волосы все равно были «украдены». «Как ни странно, мы все привязаны [к своим волосам]. Это что-то вроде нашей индивидуальности», — отметил он.

Недавно Тимоти Шаламе прокомментировал слух о том, что он скрывается под маской анонимного британского рэпера EsDeeKid. Актер не стал подтверждать или опровергать теорию.

 

