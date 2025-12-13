Сидни Суини рассказала, что ее лента в Tik Tok состоит из хейта про нее

Турция строит космодром в Сомали
Жители Москвы могут бесплатно отправить новогодние открытки на любой адрес в России
Музей ОБЭРИУ откроется в Петербурге 15 декабря
Тимоти Шаламе объяснил, почему у него короткая стрижка
Выпавший в Москве снег растает до Нового года
Редкое шампанское со свадьбы принца Чарльза и Дианы не смогли продать на аукционе в Дании
Найден мертвым актер Питер Грин, снимавшийся в «Маске» и «Криминальном чтиве»
Сооснователь Pims признал ошибкой рекламу с грубым досмотром девушки
Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
Картину с первым изображением «Звездных войн» продали за рекордные 3,9 млн долларов
«Зверополис-2» собрал 1 млрд долларов за 17 дней ― это рекорд для голливудской анимации
Фильм «Емельяненко» Валерии Гай Германики выиграл премию Дзиги Вертова в области неигрового кино
Умер кинопродюсер Артур Кон, работавший с Витторио Де Сика
Режиссера «47 ронинов» признали виновным в мошенничестве и обмане Netflix
Шэрон Стоун снимется с Анной Кендрик и Сетом Рогеном в драмеди «Babies»
Гленн Клоуз спланировала свою смерть. Она строит дом, где хочет прожить последние годы
Итан Хоук захотел стать боксером после просмотра «Рокки», но передумал после первого боя
Дженнифер Гарнер снимется в комедии Netflix «Осталась одна попытка»
Барри Кеоган сыграл лидера нового поколения «Острых козырьков» в новом фильме
Vogue назвал самых хорошо одетых людей 2025 года
Вышел трейлер мультфильма «Скотный двор» по повести Джорджа Оруэлла
Ангела Меркель перестала складывать руки ромбом, потому что ей это «больше не идет»
Режиссер Вим Вендерс возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Количество российских регионов, где средняя зарплата выше 100 тыс. рублей, в сентябре выросло до 13
В Москве согласовали проект высотного парка на месте монорельса
Европол предупредил о риске войны между людьми и роботами к 2035 году
Тимоте Шаламе прокомментировал слух, что он ― рэпер-аноним EsDeeKid: «все раскроется в свое время»
Михаил Дегтярев показал, как будет выглядеть новый олимпийский мишка

Сидни Суини рассказала, что ее лента в Tik Tok состоит из хейта про нее

Кадр: Lionsgate

Актриса Сидни Суини на шоу Vanity Fair рассказала, что ее лента в Tik Tok состоит из хейта про нее, пишет Variety. 

«Все зависит от того, в каком тиктоке я нахожусь. На моем личном аккаунте вся лента „Для тебя“ — это исторические факты, искусство и рукоделие. А на странице „Syd’s Garage“, к сожалению, в основном хейт обо мне», — пояснила Сидни. «Syd’s Garage» — это публичный аккаунт Сидни, в котором она размещает ролики о ремонте машин. «К черту Tik Tok», — ответила актриса Аманда Сейфрид, которая была вместе с ней на шоу.

Недавно Сидни Суини ответила на критику рекламы джинсов American Eagle. «Любой, кто меня знает, знает, что я всегда стараюсь объединять людей. Я против ненависти и разобщенности», — сказала она.

