Карл III поделился хорошими новостям о борьбе с онкологическим заболеванием

Фото: Dan Marsh/Flickr

Король Великобритании Карл III записал видеообращение, в котором поделился «хорошими новостями» о своем состоянии здоровья, пишет «Би-би-си».

Он рассказал, что объем терапии его онкологического заболевания снизится снизится в следующем году. «Сегодня я могу поделиться с вами хорошей новостью о том, что благодаря ранней диагностике, эффективному вмешательству и соблюдению предписаний врачей, мой собственный график лечения рака в новом году можно будет сократить», — сказал король в своей речи. 

Монарх объявил о своем заболевании в феврале 2025 года, не уточнив конкретный тип рака, с которым он столкнулся. Cообщалось, что Карл III решил раскрыть свой диагноз, чтобы «предотвратить спекуляции» и «помочь мировому сообществу понять тех, кто страдает от рака».

 

