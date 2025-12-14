Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ

В декабре 2024 года власти Кипра ввели новые визовые требования для туристов из России, они стали сопоставимы с «шенгенскими». Так, например, увеличился срок рассмотрения заявок на визу до 15 дней. Кроме того, сейчас нужно предоставлять выписки из СФР за 10 лет, выписки со счетов за три месяца и информацию о зарплате за полгода.