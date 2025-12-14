Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни

За последние полвека американцы стали слушать более простые песни с негативными текстами, в которых много лексики, связанной со стрессом. Это показало исследование австрийских ученых, опубликованное в журнале Scientific Reports. Основные тезисы пересказало издание N+1.
Ученые проанализировали более 20 тыс. песен из чарта US Top 100 за период с 1973 по 2023 год. Они оценивали лирическую сложность текстов и их эмоциональную окраску: как часто используются слова, связанные со стрессом (например, «плач», «больно», «одиноко»), и каково общее настроение композиции — негативное или позитивное.
Анализ показал, что с 1970-х годов американская поп-музыка становилась всё проще и пессимистичнее. Использование стрессовой лексики в текстах неуклонно растет.
Однако пандемия COVID-19, вопреки ожиданиям исследователей, не усилила, а временно сгладила эту тенденцию. В этот период люди стали чаще слушать более позитивную музыку, что, по мнению ученых, могло быть формой эмоциональной регуляции и эскапизма.