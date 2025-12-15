В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия

В Москве после морозной погоды начнется потепление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.
Уже 16 декабря в утренние часы температура поднимется до 0 и –2 градусов Цельсия в столице и до –4 и +1 градуса в области. Ночные показатели составят от –7 до –12 градусов.
Погода будет облачной, ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, а также гололед. 17 декабря температура останется около нуля: в Москве от –1 до +1 градуса, в области — от –3 до +2. Осадков будет мало, но сохранится гололедица.
По прогнозу синоптиков, к концу недели потеплеет еще сильнее. 18 декабря — до +4 градусов, а 19 декабря — до +5. Причиной изменений станет южный и юго-западный ветер, который принесет теплый атмосферный фронт с запада.