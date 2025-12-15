В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем

В Японии впервые примерно за полвека не останется ни одной большой панды. Об этом сообщает Kyodo News.
Сейчас в стране осталась лишь пара панд-близнецов ― это самец Сяо Сяо и его сестра Лэй Лэй, которые живут в токийском зоопарке Уэно. В конце января истечет срок соглашения об аренде панд, и их вернут в Китай.
В июле в КНР уехали четыре панды, находившиеся в аренде в парке развлечений Adventure World в городе Сирахама (префектура Вакаяма).
«Перспективы получения Японией новых панд — традиционного дипломатического символа дружбы между Японией и Китаем — остаются неопределенными на фоне ухудшения отношений между двумя азиатскими соседями после недавних высказываний премьер-министра Санаэ Такаити о Тайване», ― отмечает Kyodo News.
7 ноября Такаити заявила в парламенте, что возможный кризис вокруг Тайваня может стать для Японии «ситуацией, угрожающей выживанию», в которой японские силы самообороны поддержат США. Это заявление вызвало недовольство Китая, поскольку Пекин считает Тайвань частью своей территории и настаивает, что тайваньский вопрос ― исключительно его «внутреннее дело».
Первая пара больших панд прибыла из Китая в Японию в 1972 году. Это было знаком нормализации дипломатических отношений между странами.