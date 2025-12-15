Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»

Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми

Фото: Maks Savin (@djevelkatten)
Обновлено сегодня в 12:50

Туристы, пропавшие в горах Пермского края, найдены живыми. Об этом говорится в телеграм-чате «Ослянка House», где координировались поиски. Информацию о нахождении туристов подтверждает 59.ru со ссылкой на Следственный комитет.

Сейчас путешественники возвращаются на базу на снегоходах. «Их жизни и здоровью ничего не угрожает», ― отметили в следкоме.

В районе горы Ослянка в Пермском крае потерялись 13 туристов на снегоходах. Об этом сообщает МЧС региона.

Пропавших ищут второй день. В зоне поисков работают 76 человек, включая волонтеров «ЛизаАлерт» и «Отряда имени Ирины Бухановой». Задействовано 46 единиц техники, включая беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. Поиски осложняются горной местностью, снегопадом и низкой температурой.

Путешественники из Свердловской области поднялись на Ослянку 13 декабря. В состав группы входили 15 мужчин на снегоходах. У многих из них был опыт походов. Вернулись на базу «Ослянка-хаус» вечером 13 декабря лишь два человека. С остальными 13 туристами связь пропала, их местонахождение неизвестно. 

Предположительно, туристы потерялись во время спуска с горы из-за метели. Улучшения погодных условий в ближайшие дни не прогнозируется. Во вторник в районе Ослянки должно похолодать до –22 градусов. 

СК по Пермскому краю завел уголовное дело. Следователи осмотрели базу отдыха, на которой остановились туристы, допросили близких родственников и двух человек, вернувшихся с горы.

Гора Ослянка ― одна из самых высоких и живописных точек Среднего Урала. Ее высота ― 1119 метров. Находится гора в 50 километрах от Кизела и примерно в 300 километрах от Перми. 

