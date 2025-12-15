Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро
В Париже открыли мост имени Джейн Биркин
Вышел трейлер сериала «Майор Гром: Игра против правил». Премьера — 19 января
Ученые: в последние полвека американцы все чаще слушают более простые и грустные песни
Посольство Кипра с 15 декабря откроет визовые центры в РФ
Режиссер «Орудий» спродюсирует для Netflix фильм о «кливлендском мяснике»
Танцы в туре Тейлор Свифт поставила Мэнди Мур («Ла-Ла-Ленд»). Ее певице порекомендовала Эмма Стоун
В Apple TV снова появился русскоязычный дубляж. Пока только у «Формулы-1» с Брэдом Питтом
В Москве 15 декабря ожидаются морозы до –10 градусов
Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 10 тыс. рублей
Гитару Курта Кобейна за 6 млн долларов подарили музыкальному колледжу в Лондоне
«Яндекс» экранизирует цикл романов «Граф Аверин. Колдун Российской империи»

Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее

Фото: Michael Fousert/Unsplash

Парижский музей Лувр закрылся для посетителей в понедельник после начала бессрочной забастовки сотрудников. Об этом сообщает The Guardian.

Работники требуют увеличение финансирования на ремонт и обеспечение безопасности вместо «эффектных проектов» вроде нового входа или отдельного зала для «Моны Лизы».

Они также выступают за восстановление сокращенных рабочих мест и отмену дискриминационного, по их мнению, повышения цен на билеты для неевропейских туристов (с января 2026 года — 32 евро).

Сотрудники называют повышение цен несправедливым, особенно для гостей из стран, чьи культурные ценности представлены в коллекции Лувра (например, Египта или стран Месопотамии). Они также указывают, что несправедливо платить больше за посещение музея в аварийном состоянии, где многие залы закрыты из-за нехватки персонала или ремонта.

Забастовка, поддержанная всеми профсоюзами музея, стала реакцией на ряд кризисов. В октябре 2025 года музей пережил кражу драгоценностей на 88 млн евро, а в ноябре — протечку воды, повредившую сотни экспонатов.
 

Расскажите друзьям