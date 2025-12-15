В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.
Он найден на месторождении имени Ломоносова и имеет массу 2,94 карата. «Камень представляет собой сросток шпинелевых двойников — редкую минералогическую форму, возникающую в процессе кристаллизации», — говорится в сообщении.
В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения: имени М. Ломоносова в Приморском округе, которое разрабатывает «Севералмаз», и имени В. Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает «АГД даймондс».