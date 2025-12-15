Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS
Итан Хоук вступился за Пола Дано после нападок Тарантино
Anicorn выпустит лимитированную серию часов в стиле PlayStation 1
Картину Пикассо разыграют в лотерее. Участие стоит всего 100 евро

В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика

Фото: @severalmaz29

В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса региона.

Он найден на месторождении имени Ломоносова и имеет массу 2,94 карата. «Камень представляет собой сросток шпинелевых двойников — редкую минералогическую форму, возникающую в процессе кристаллизации», — говорится в сообщении.

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения: имени М. Ломоносова в Приморском округе, которое разрабатывает «Севералмаз», и имени В. Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает «АГД даймондс». 

Расскажите друзьям