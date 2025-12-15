Сотни такс в костюмах собрались в Лондоне. Срочно посмотрите на них!
«Он изменил ход моей жизни» Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
Владимир Путин разрешил Росинмониторингу получать данные о переводах денег по СПБ
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года
Третьяковская галерея откроет музей Эрика Булатова
Билеты на выставку Шагала в Пушкинском музее распродали вплоть до 11 января
Словарь Merriam-Webster выбрал словом года сленговый термин slop
ВЦИОМ: 72% россиян считают труд рабочего престижным
Вышел трейлер финальных серий пятого сезона «Очень странных дел»
Сотрудники Лувра начали забастовку из‑за кризиса в музее
Горыня и История: названы самые необычные имена новорожденных в Москве
Туристов, потерявшихся в горах Пермского края, нашли живыми
Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии
В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет
Спрос на перелеты в Саудовскую Аравию из России вырос в 2,3 раза
Мужчину, который домогался блогерши в метро, арестовали на 15 суток
В Японии не останется панд из‑за напряжения в отношениях с Китаем
Аманда Сейфрид назвала социализм «великолепной идеей»
У Райана Джонсона есть идеи для «Достать ножи-4»
Джордж Клуни больше не целует девушек в фильмах
Джон Сина закончил карьеру в рестлинге. Последний бой он проиграл
В Москве ожидается потепление до +5 градусов Цельсия
Бабушка Ольга выиграла международную стримерскую премию NNYS

В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость

Фото: Paras Kapoor/Unsplash

В британском городе Манчестере средняя школа Co-op Belle Vue Academy нашла необычный способ борьбы с плохой посещаемостью у учащихся. Она стала раздавать бесплатно телевизоры и велосипеды, сообщил Mirror.

Учебное заведение награждает школьников с хорошей посещаемостью. Им начисляют баллы за успехи, которые затем можно использовать в розыгрышах призов. Среди последних — мячи, шоколад, техника и даже сертификаты на 100 фунтов стерлингов.

Инициативу ввел директор школы Скотт Флетчер после того, как занял свой пост в 2022 году. В ходе последнего розыгрыша дети получили подарки на сумму более 2000 фунтов (свыше 212 тысяч рублей).

Флетчер рассказал, что однажды он раздал 10 телевизоров за 10 дней в качестве награды за хорошее поведение. Все подарки покупаются за счет школьного бюджета. Они действительно помогают повысить посещаемость: за два года систематические пропуски занятий школьниками снизились с 20% до 10,5%.

«В школе Belle Vue мы год за годом видим, что высокая посещаемость приводит к лучшим результатам. Это один из самых мощных факторов, определяющих долгосрочные успехи, и это полностью находится в нашей коллективной власти», — подчеркнул он.

Расскажите друзьям