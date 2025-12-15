В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость

Флетчер рассказал, что однажды он раздал 10 телевизоров за 10 дней в качестве награды за хорошее поведение. Все подарки покупаются за счет школьного бюджета. Они действительно помогают повысить посещаемость: за два года систематические пропуски занятий школьниками снизились с 20% до 10,5%.