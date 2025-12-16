Самое дешевое такси в России оказалось в Ингушетии

Самая низкая стоимость поездки на такси среди регионов России в ноябре была в Ингушетии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).



Километр поездки в Ингушетии стоит 17,85 рубля. Следом идут Липецкая (23,34 рубля за километр) и Брянская (25,77 рубля за километр) области. В топ-5 регионов с самым дешевым такси также попали Омская (26,88 рубля за километр) и Тверская (26,8 рубля) области.



Наиболее высокая стоимость услуги такси в ноябре была в Ненецком (170 рублей за километр), Ямало-Ненецком (154,55 рубля за километр) и Чукотском (125 рублей за километр) автономных округах. В пятерку лидеров по средней стоимости поездки вошли также Якутия (113,75 рубля за километр) и Дагестан (111,66 рубля за километр).



Недавно стало известно, что Wildberries анонсировал запуск такси в Узбекистане. На первом этапе он будет работать в формате «закрытого клуба» для сотрудников и партнеров.