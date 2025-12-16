Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое

Фото: Yeh Xintong/Unsplash

За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое. Об этом в интервью агентству «Москва» рассказала директор Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марина Костюченко.

«Этот хлебный бум связан не только с расширением крупных заводов, но и с бурным развитием малого бизнеса — ремесленных пекарен, специализированных мини-производств и точек свежей выпечки», — сказала Костюченко. По ее словам, c 2020 года объем производства хлебобулочных изделий в столице вырос на 4,2%.

Недавно стало известно, что в Москве с начала 2025 года открыли 559 новых заведений общественного питания, а закрыли — 348. При подсчете учитывались рестораны, кафе, кофейни, пекарни и фуд-холлы. Больше всего новых заведений появилось в торговых коридорах на улицах Тверская, Новослободская, Красная Пресня и рядом с музеем «Зиларт». Рекордсменом по закрытиям стал район Патриарших прудов.

