Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix

«Я скажу: „О, мне нужны носки“, а он ответит: „Пойдем в Prada“. А я такая: „Пойдем в Target“. Он любит шопинг и специально не берет вещи в поездки, чтобы купить все на месте. А я заказываю базовые вещи на Amazon. Мне это нравится», — рассказывала актриса.