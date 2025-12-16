Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix

ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Самое дешевое такси в России — в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку для презервативов
Леонардо Ди Каприо объяснил, почему он не хочет стать режиссером
Wildberries & Russ приобрела сеть магазинов косметики «Рив Гош»
В Архангельской области добыли алмаз в форме бантика
Адам Скотт появился в тизере-трейлере хоррора «Hokum»
Третьяковская галерея готовит к открытию мастерскую Ильи Кабакова к концу 2026 года

Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix

Фото: Warner Bros.

 Милли Бобби Браун рассказала, что сознательно экономит на подписке Netflix. В интервью Capital FM она призналась, что до сих пор пользуется семейным аккаунтом своих родителей.

«Я вроде как отказываюсь платить за подписку, потому что мои родители платят, и я все еще ребенок — в моих глазах и в их глазах», — сказала Браун.

Ранее в подкасте «Call Her Daddy» актриса делилась, что перед серьезной покупкой всегда советуется с родителями и никогда не принимает спонтанных решений. При этом ее подход к финансам контрастирует со стилем ее мужа Джейка Бонджови.

«Я скажу: „О, мне нужны носки“, а он ответит: „Пойдем в Prada“. А я такая: „Пойдем в Target“. Он любит шопинг и специально не берет вещи в поездки, чтобы купить все на месте. А я заказываю базовые вещи на Amazon. Мне это нравится», — рассказывала актриса.

Параллельно актриса прокомментировала слухи о конфликте с Дэвидом Харбором: «Конечно, я чувствовала себя в безопасности [с Харбором]. Мы работали вместе 10 лет. Мы играем отца и дочь, у нас отличные отношения».

Расскажите друзьям