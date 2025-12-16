Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома

Блогерша создала чат, в котором открыла сбор на подарок. К нему присоединились более 500 человек, которые скинули свыше 100 тыс. рублей. Участники чата выяснили, что Нина Михайловна живет с мужем в Ставропольском крае, а в Подмосковье работает вахтой. Ее дом нуждается в ремонте, а у семьи нет денег.