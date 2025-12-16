The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса

ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Самое дешевое такси в России — в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП

The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса

Фото: ABKCO Music and Records

Рок-группа The Rolling Stones отменила запланированный на 2026 год большой тур по Великобритании и Европе. Об этом сообщает Variety.

Причиной стало нежелание гитариста Кита Ричардса брать на себя тяготы длительных гастролей. По информации источников Variety, несмотря на то что группа почти завершила работу над новым альбомом, Ричардс заявил, что не готов к четырехмесячному туру.

Источники отмечают, что музыкант в последние годы сталкивается с проблемами из-за артрита, что вынудило его изменить свою манеру игры.

Несмотря на отмену тура, работа над новым альбомом идет полным ходом. Продюсер Эндрю Уотт, по словам Джаггера и Ричардса, вдохнул в коллектив новую энергию, что ранее помогло им выпустить первый за 15 лет альбом оригинального материала, «Hackney Diamonds», в 2023 году. 

Расскажите друзьям