The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса

Несмотря на отмену тура, работа над новым альбомом идет полным ходом. Продюсер Эндрю Уотт, по словам Джаггера и Ричардса, вдохнул в коллектив новую энергию, что ранее помогло им выпустить первый за 15 лет альбом оригинального материала, «Hackney Diamonds», в 2023 году.