На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов

ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников
Рик Оуэнс отказался от использования натурального меха в коллекциях
Самое дешевое такси в России — в Ингушетии
Илон Маск стал первым человеком с состоянием 600 млрд долларов
Джеймс Кэмерон стал миллиардером
Ассоциация юристов поддержала покупательницу квартиры Долиной
«Он изменил ход моей жизни»: Кэти Бейтс призналась, что «абсолютно опустошена» смертью Роба Райнера
В Великобритании школа раздает бесплатно телевизоры и велосипеды, чтобы улучшить посещаемость
Владимир Путин разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах денег по СБП

На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

С начала 2025 года на Патриарших прудах закрылось примерно 15 ресторанов и кафе. Это рекорд среди московских районов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на консалтинг-агентство Core.XP.

По его данным, некоторые из закрывшихся заведений не проработали и года. Рестораны на Патриарших закрываются из‑за смены портрета аудитории, падения среднего чека и крайне высокую конкуренцию.

«Аудитория, готовая потреблять fine dining и „инстaграмные“ концепции с высоким чеком, мигрирует в другие, более трендовые локации», — отметили в компании.

Общий пешеходный трафик, как отметили исследователи, на Патриарших сохраняется. Но его структура изменилась. Это, вероятно, замедлило рост стоимости аренды помещений в районе — в 2025 году он был минимальным.

Расскажите друзьям