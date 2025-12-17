Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фаннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
Леонардо ДиКаприо никогда не станет режиссером: «Зачем мне это?»

Леонардо ДиКаприо рассказал, что не видит себя в режиссерской роли. На мероприятии в Нью-Йорке актер заявил, что не станет повторять путь своего многолетнего наставника Мартина Скорсезе.

«Меня иногда спрашивают, не хочу ли я сам снимать кино. Мой ответ — "никогда". Я не смогу сделать ничего даже близкого к тому, что делает Мартин Скорсезе. Зачем мне это?» — отметил актер.

По его словам, он слишком много внимания уделял собственной актерской работе и слишком мало — наблюдению за тем, как Скорсезе управляет процессом на площадке: «Я был целиком поглощен своей задачей — проникнуть в душу персонажа. А теперь жалею, что не был более внимательным "наблюдателем" за тем, что творится за камерой».

Сейчас ДиКаприо и Скорсезе готовятся к седьмому совместному проекту — экранизации мистического романа «Что происходит ночью» для Apple. В главных ролях выступят сам ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс. Съемки планируется начать в феврале.
 

