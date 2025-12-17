OpenAI представила модель ChatGPT Image для генерации изображений с умным редактированием

Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фаннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
Леонардо ДиКаприо никогда не станет режиссером: «Зачем мне это?»
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников

OpenAI представила модель ChatGPT Image для генерации изображений с умным редактированием

Компания OpenAI выпустила крупное обновление для генерации изображений в ChatGPT. Новая модель GPT Image 1.5 стала доступна всем пользователям с 10 декабря.

Она работает в четыре раза быстрее предыдущих версий и лучше понимает сложные инструкции. В модели также появилась возможность вносить точечные правки в существующие изображения.

Например, изменить выражение лица, освещение или цветовую гамму без полного пересоздания картинки, что раньше было слабым местом многих ИИ-инструментов.

Обновление затронуло не только «движок», но и интерфейс. В боковой панели ChatGPT теперь есть отдельная вкладка «Изображения», которую в компании называют «творческой студией». Здесь собраны популярные запросы, шаблоны и фильтры для вдохновения.

Глава по приложениям OpenAI Фиджи Симо также намекнула на дальнейшую интеграцию визуальных элементов в ChatGPT. В будущем поисковые ответы могут сразу дополняться наглядными графиками и картинками с указанием источников. Цель, по словам Симо, — «сократить дистанцию между идеей в голове пользователя и возможностью ее воплощения».

Расскажите друзьям