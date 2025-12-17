OpenAI представила модель ChatGPT Image для генерации изображений с умным редактированием

Компания OpenAI выпустила крупное обновление для генерации изображений в ChatGPT. Новая модель GPT Image 1.5 стала доступна всем пользователям с 10 декабря.
Она работает в четыре раза быстрее предыдущих версий и лучше понимает сложные инструкции. В модели также появилась возможность вносить точечные правки в существующие изображения.
Например, изменить выражение лица, освещение или цветовую гамму без полного пересоздания картинки, что раньше было слабым местом многих ИИ-инструментов.
Обновление затронуло не только «движок», но и интерфейс. В боковой панели ChatGPT теперь есть отдельная вкладка «Изображения», которую в компании называют «творческой студией». Здесь собраны популярные запросы, шаблоны и фильтры для вдохновения.
Глава по приложениям OpenAI Фиджи Симо также намекнула на дальнейшую интеграцию визуальных элементов в ChatGPT. В будущем поисковые ответы могут сразу дополняться наглядными графиками и картинками с указанием источников. Цель, по словам Симо, — «сократить дистанцию между идеей в голове пользователя и возможностью ее воплощения».