Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фаннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»

Осенью прошлого года сестры Фаннинг, Эль и Дакота, проходили «Тест на детекторе лжи» для Vanity Fair. На вопрос о самой привлекательной знаменитости 27-летняя Эль, не скрывая эмоций, заявила, что Джек Блэк для неё — «ходячий секс», «идеальный мужчина» и «самый горячий мужчина» в ее жизни.