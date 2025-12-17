Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фаннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»

Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
OpenAI представила модель ChatGPT Image для генерации изображений с умным редактированием
Леонардо ДиКаприо никогда не станет режиссером: «Зачем мне это?»
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое
Антарктический ледовый марафон впервые выиграла женщина
Twinby инвестирует 500 тысяч долларов в офлайн-знакомства на горнолыжном курорте
Гран-при Московского еврейского кинофестиваля забрал фильм «Жизнь как сказка» Мэттью Шира
«Пятерочка» составила кулинарную книгу из любимых новогодних рецептов сотрудников

Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фаннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»

Фото: Conaco

Актер, музыкант и комик Джек Блэк отреагировал на неожиданное признание от молодой голливудской звезды Эль Фаннинг. Актриса назвала его своим идеалом мужской красоты, что вызвало у Блэка смущение.

Осенью прошлого года сестры Фаннинг, Эль и Дакота, проходили «Тест на детекторе лжи» для Vanity Fair. На вопрос о самой привлекательной знаменитости 27-летняя Эль, не скрывая эмоций, заявила, что Джек Блэк для неё — «ходячий секс», «идеальный мужчина» и «самый горячий мужчина» в ее жизни.

Это откровение не осталось незамеченным. 14 декабря студия Sony Pictures опубликовала в TikTok видео, где Пол Радд, коллега Блэка по новому фильму «Анаконда», показывает ему тот самый ролик.

Вместо того чтобы просто принять комплимент, Блэк придумал целую теорию. Он сослался на понятие «дисморфия», когда человек неадекватно воспринимает свою внешность, и заявил, что у Фаннинг, видимо, «обратный случай».

Затем актер сказал: «Спасибо. Я ценю комплимент, но мне приходится закрывать глаза, потому что не могу до конца осознать, что слышу. Но спасибо, Эль». В конце он обратился к бойфренду актрисы Гансу Уэннеру: «Чувак, у нас нет проблем. Все нормально. Я ничего не делал, чтобы заслужить такое внимание».

Расскажите друзьям