Как рассказала шоураннер, сюжет начинается с привычного тропа: горничная влюбляется в того, кто стоит выше ее по статусу. Однако, по словам Браунелл, Софи — не типичная беспомощная «Золушка». «Мы увидим, как очень волевая молодая женщина пытается сама решить свою судьбу и набраться смелости, чтобы поверить в лучшую жизнь и мечтать о ней», — отметила она.