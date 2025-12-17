Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину колец»
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием
Леонардо Ди Каприо никогда не станет режиссером: «Зачем мне это?»
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»
Гослитмузей представил выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес»
ИМИ возобновил издательскую деятельность
Тейлор Момсен рассказала, как Джим Кэрри спас ее на съемках «Гринча»
Limé, 12 Storeez, Zarina попали в число самых популярных брендов у россиян
ТНТ снимет новогоднюю экранизацию «Мастера и Маргариты» в стиле «Слова пацана»
Сотни человек поздравили самого доброго контролера МЦД Нину Бандур. Ей скинулись на ремонт дома
Валентина Матвиенко предложила обновить меры поддержки семей в сфере недвижимости
Мишель и Барак Обама должны были встретиться с Райнерами в тот день, когда их нашли мертвыми
Милли Бобби Браун до сих пор использует родительский аккаунт Netflix
В России зарплаты в строительстве выросли на 40%
В Москве выпустили карту «Тройка» в честь сказки о Буратино
За пять лет количество пекарен в Москве выросло втрое

Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта Бриджертона — самая простая для экранизации

Фото: Netflix

Сценарист, продюсер и шоураннер «Бриджертонов» Джесс Браунелл в интервью Entertainment Weekly рассказала, что роман «Предложение джентльмена» — третья часть серии Джулии Куинн — оказался «самой легкой [в серии] книгой для адаптации». Именно он лег в основу четвертого сезона сериала, посвященного истории любви Бенедикта Бриджертона и Софи Бэк.

Браунелл пояснила: «Она идеально легла в структуру телевизионной любовной истории. В ней много сцен, которые дали нам сочный конфликт и высокие ставки. Думаю, поклонники будут рады увидеть в сериале немало сцен из книги».

Как рассказала шоураннер, сюжет начинается с привычного тропа: горничная влюбляется в того, кто стоит выше ее по статусу. Однако, по словам Браунелл, Софи — не типичная беспомощная «Золушка». «Мы увидим, как очень волевая молодая женщина пытается сама решить свою судьбу и набраться смелости, чтобы поверить в лучшую жизнь и мечтать о ней», — отметила она.

Четвертый сезон «Бриджертонов» будет разделен на две части: первая выйдет 29 января, вторая — 26 февраля. В мае Netflix официально продлил сериал на пятый и шестой сезоны.

Съемки пятого сезона планируют начать в марте 2026 года. Основываясь на производственном цикле предыдущих сезонов (около 8 месяцев съемок и пост-продакшена), премьеру можно ожидать не ранее весны 2027 года.

