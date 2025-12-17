В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов

В Музее X в Пекине ребенок случайно уронил золотую корону стоимостью более 320 тыс. долларов. Об этом сообщает Need To Know.
Ценный экспонат принадлежит популярной бьюти-блогерше Чжан Кайи. Его вручную изготовил из чистого золота муж блогерши — художник Чжан Юдун. Корона весом около двух килограммов была надета Чжан в день их свадьбы.
Во время осмотра экспозиции мальчик дотронулся до стеклянного бокса, в котором находилась корона, и случайно уронил его. Экспонат сломался.
Восстановление короны, по мнению экспертов, может обойтись в 56 тыс. долларов. Несколько пекинских юристов заявили, что к ответственности могут привлечь родителей или опекунов мальчика, поскольку он несовершеннолетний. В то же время представитель музея отметил, что стеклянный бокс был недостаточно надежно закреплен, что может означать частичную ответственность площадки.
Однако Чжан сказала, что не собирается требовать компенсации от семьи ребенка или обвинять мальчика в чем-либо. По ее словам, корона была застрахована и блогерше нужна лишь консультация, как лучше поступить при возникновении страхового случая. Она также отметила, что для нее корона бесценна, поскольку была создана мужем специально к свадьбе.