Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили

Roblox согласился соблюдать российские законы после блокировки Роскомнадзора
Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп
Маколей Калкин не согласился, что «Крепкий орешек» — рождественский фильм
В Китае ребенок случайно сломал экспонат стоимостью 320 тыс. долларов
«Я не смотрю свои фильмы»: Леонардо Ди Каприо заявил, что никогда не смотрел «Титаник»
Звезда «Хамнета» Джейкоби Джуп сыграет в перезапуске «Изгоняющего дьявола»
Джерард Батлер представил трейлер сиквела «Гренландии»
Мультфильм петербургского аниматора Константина Бронзита попал в шорт-лист «Оскара»
Хакеры утверждают, что взломали Pornhub, и угрожают опубликовать данные премиум-пользователей
Warner Bros. Discovery планирует отказаться от предложения Paramount в пользу Netflix
Госдума запретила продажу табака и вейпов вблизи остановок общественного транспорта
Шоураннер «Бриджертонов»: книга про Бенедикта — самая простая для экранизации
В новом парке Universal появятся аттракционы по «Джеймсу Бонду», «Паддингтону» и «Властелину Колец»
В России обсуждается перевод банковских уведомлений в Max
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
«Camp Rock 3» обновит саундтрек: в фильме будут рок, кантри и песня в духе Бруно Марса
Джек Блэк отреагировал на слова Эль Фэннинг, что он «ходячий секс» и «самый горячий мужчина»
OpenAI представила модель ChatGPT Images для генерации изображений с умным редактированием
Сына режиссера Роба Райнера обвинили в убийстве родителей
Сериал «Семь сестер» планируют выпустить на Hulu. В нем снимутся Элизабет Олсен и Одесса Янг
MGM+ выпустит сериал «Великолепная семерка»
Эндрю Скотт и Оливия Колман сыграют в фильме «Эльсинор», основанном на жизни актера Иэна Чарлсона
Эмили Блант сломалась в прямом эфире в первом тизере «Disclosure Day» Стивена Спилберга
HBO Max показал трейлер второго сезона драмы «Больница Питт»
На Патриарших прудах за год закрылось рекордное число ресторанов
The Rolling Stones отменили тур 2026 года из‑за состояния здоровья Кита Ричардса
Peacock показал трейлер сериала «Пони» с Эмилией Кларк и Хейли Лу Ричардсон
Disney анонсировала разработку спин-оффа о злодее Гастоне из «Красавицы и чудовища»

Блогерша сварила 80 кг мыла к маркету, но его отменили. Рилс девушки залетел ― и у нее все раскупили

Фото: @enerjuliaa

Блогерша Юлия из Армавира сварила 80 килограмм мыла, чтобы продать его на маркете, но событие отменили. Девушка рассказала об этом в соцсетях, и за четыре дня у нее почти все раскупили.

Юлия два месяца готовилась к новогоднему маркету, который должен был пройти в центре Краснодара. Чтобы сварить к нему 80 килограмм мыла, она потратила две зарплаты и влезла в долги. Часть суммы она взяла из платежа по ипотеке. 

На дополнительные деньги, вырученные с маркета, она хотела починить двигатель автомобиля, который сломался через год после покупки. По словам девушки, на машину она купила очень долго, и автомобиль необходим ее маленькой семье (Юлия в одиночку воспитывает двоих дочерей).

Но за несколько часов до старта маркет отменили из-за «опасности массовых мероприятий», говорит Юлия. Она призналась, что потеряла из-за этого больше 100 тыс. рублей и осталась с крупными долгами. 

Видео: @enerjuliaa

Блогерша рассказала о своих переживаниях в инстаграме\*, и ее рилс завирусился, собрав более 800 тыс. просмотров. Девушке начали писать слова поддержки и заказывать ее продукцию. 

Всего за четыре дня Юлия продала 75 килограмм мыла. Она признается, что не ожидала такого отклика и очень тронута поддержкой. Спрос оказался таким большим, что блогерша теперь думает и дальше варить мыло на продажу. 

«Я два месяца работала без выходных, а последние четыре дня как во сне. Я совсем по чуть-чуть спала, отправляла заказы. Я безумно устала, но невероятно счастлива», ― сказала девушка. 

Видео: @enerjuliaa

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям