Amazon MGM показал трейлер документального фильма о Мелании Трамп

На ютуб-канале Amazon MGM Studios опубликовали трейлер документального фильма «Мелания», посвященного первой леди США Мелании Трамп. Картина выйдет в зарубежный кинопрокат 30 января.
Она расскажет о жизни супруги Дональда Трампа, ее влиянии на политические решения президента и личных амбициях. «Все хотят знать, так вот оно», — говорит Мелания в ролике.
В центре картины будут 20 дней до инаугурации Трампа в 2025 году. В фильм войдут эксклюзивные кадры важных встреч, частных бесед и ранее не публиковавшихся сцен. Режиссером выступил Бретт Ратнер, автор «Часа пик».
По информации СМИ, Amazon потратила 40 млн долларов на права на документальную ленту. Компания также выпустит трехсерийную документалку о жизни Мелании во время путешествий между Нью-Йорком, Вашингтоном и Палм-Бич.
Ратнер не работал над крупными голливудскими проектами с 2017 года, когда шесть женщин обвинили его в сексуализированных домогательствах в разоблачительной статье газеты Los Angeles Times. Warner Bros., с которой у него был контракт на право первого просмотра, разорвала с ним отношения. Режиссер отрицал обвинения.